Willem-Alexander viert verjaardag voor tweede keer dagje eerder

Koning Willem-Alexander viert zijn verjaardag volgend jaar een dagje eerder, op 26 april. Koningsdag valt volgend jaar op een zondag, de dag waarop de koninklijke familie in principe geen publieke activiteiten onderneemt. Het is de tweede keer sinds Willem-Alexander op de troon zit dat dit voorkomt.

Koningin Juliana legde in 1980 door middel van een koninklijk besluit vast dat Koningsdag nooit op zondag gevierd mag worden. De reden is van christelijke oorsprong: zondagsrust.

In 2014, de eerste Koningsdag, vierde Willem-Alexander zijn verjaardag ook al op 26 april. In 2020 zou Koningsdag ook op een zondag zijn gevallen, als dat geen schrikkeljaar was geweest.

Willem-Alexander wordt op 27 april 58 jaar. Hij viert dat met zijn gezin in Doetinchem, werd vrijdag bekendgemaakt.