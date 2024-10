Willem-Alexander volgt les met schoolklas en staat op klassenfoto

Koning Willem-Alexander zegt dat hij Fries, de tweede rijkstaal van ons land, “goed verstaat”. “Maar ik spreek het helaas niet.” Dat vertelde de vorst tijdens een werkbezoek in Leeuwarden.

Hij zat tussen kinderen van de Prins Mauritsschool tijdens een les over Fries en de geschiedenis in kenniscentrum en bibliotheek Tresoar. Ze kregen onder meer uitleg over een oud schrijfbord en schaatsen. De koning wist wat Friese doorlopers waren en kreeg een compliment van de leraar.

De kinderen keken gebiologeerd toe als de koning vertelde, maar waren bij vragen van de docent vergeten dat de koning naast hen zat. Bij het nemen van een klassenfoto vroeg de koning of hij ook op de foto mocht.