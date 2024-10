William deelt eerste beelden documentaire over daklozenproject

Prins William heeft de eerste beelden gedeeld van de documentaire over Homewards, zijn campagne om dak- en thuislozen te helpen. Op de officiële socialemediakanalen van hem en zijn vrouw prinses Catherine deelde hij een video, waarbij staat dat de documentaire “binnenkort” op ITV en ITVX verschijnt.

In het fragment vertelt de prins waarom hij zo betrokken is bij daklozen. “Ik denk dat het heel belangrijk is dat we het verhaal rond dakloosheid proberen te veranderen en aan te pakken”, legt de zoon van koning Charles uit. “We zien het elke dag in ons leven. Dat is iets wat ik wil veranderen”, aldus William. De video is vermoedelijk al een tijdje geleden opgenomen, aangezien de 42-jarige troonopvolger nog geen baardje heeft. In Britse media was vorige maand al veel aandacht voor het baardje dat William had laten staan.

De prins lanceerde Homewards vorig jaar in juni. William werd gevolgd in het eerste jaar van het project. Een precieze releasedatum voor de documentaire is nog niet gedeeld.