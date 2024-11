William draagt Taylor Swift-vriendschapsarmbandje van dochter

Prins William heeft woensdag een bijzonder accessoire om zijn pols. In gesprek met Sky News onthult de Britse troonopvolger dat hij een vriendschapsbandje draagt van Taylor Swift, gemaakt door zijn dochter Charlotte.

“Het is een soort aandenken van een Taylor Swift-concert waar mijn dochter graag een armbandje van wilde maken”, zegt William. Bij concerten van de Amerikaanse zangeres is het gebruikelijk dat fans vriendschapsbandjes met elkaar uitwisselen. De 42-jarige prins draagt om zijn rechterpols een blauw bandje met witte schijfjes waarop in gouden letters ‘Papa’ staat. “Ze gaf het aan me toen ik wegging. Ik beloofde haar dat ik het zou dragen en het niet zou verliezen als ik hier ben.”

William is in Zuid-Afrika voor de uitreiking van de Earthshot Prize, een milieuprijs die hij zelf in het leven heeft geroepen en die sinds 2021 wordt uitgereikt.