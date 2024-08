William en Catherine condoleren familie van overleden pizzabakker

Prins William en zijn vrouw Catherine hebben in een brief hun steun betuigd aan de familie van een overleden pizzabakker die ze vorig jaar hebben ontmoet. Tabloid The Sun heeft de brief van het koninklijke paar gepubliceerd.

“Ik wilde laten weten hoe verdrietig Catherine en ik waren toen we het nieuws hoorden over jouw man Pete”, staat in de brief van William gericht aan de vrouw van de pizzabakker. “En we willen onze steun betuigen. We kunnen ons niet voorstellen wat voor immens gat hij achterlaat in jullie leven en mijn gedachten zijn bij jou en je familie.”

William en Catherine haalden vorig jaar twaalf pizza’s bij de foodtruck van Pete Morris, om die uit te delen aan een vrijwilligersorganisatie. Morris overleed in mei op 47-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker, enkele weken nadat de ziekte ook bij Catherine werd geconstateerd. “Ik hoop dat deze brief een beetje steun biedt bij deze moeilijke omstandigheden, maar we willen vooral dat je weet hoezeer jij en je familie in onze gedachten zijn tijdens deze moeilijke tijd”, sluit de brief af.

“Het kwam als een hele grote verrassing”, zegt de weduwe van Morris over de brief tegen The Sun. “Ik weet niet eens hoe ze erachter zijn gekomen dat Pete is gestorven. Misschien heeft het hen bijzonder geraakt omdat Kate onder behandeling is.” De brief van de royals is ook voorgelezen op de begrafenis van haar man. “We hebben zoveel brieven gehad van mensen die gek waren op Pete, maar die van William en Kate was wel heel bijzonder.”