William en Catherine niet bij kerstlunch van Charles

De Britse prins William en prinses Catherine zijn donderdag niet bij de traditionele kerstlunch die koning Charles organiseert in Buckingham Palace. Dat melden meerdere Britse royaltyverslaggevers, onder wie Chris Ship van ITV News, via X.

De prins en prinses van Wales zouden al in Norfolk zijn met hun gezin. William en Catherine zijn op eerste kerstdag wel aanwezig bij de kerkdienst die de Britse koninklijke familie in Sandringham bijwoont.

Ook Andrew en zijn ex-vrouw Sarah Ferguson zijn donderdag niet bij de kerstlunch. Zij zijn ook niet bij de kerstviering in Sandringham, meldden Britse media eerder. Andrew kwam onlangs opnieuw in opspraak nadat autoriteiten in het Verenigd Koninkrijk de identiteit hadden onthuld van een vermeende Chinese spion die bevriend was met Andrew. De prins meldde al dat hij het contact met de Chinese man zou hebben verbroken.