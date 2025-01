William helpt non-profitorganisatie voor fietsen in Liverpool

Prins William heeft donderdag in Liverpool een fietsband opgepompt en geholpen om het wiel op een fiets te monteren. Hij deed dat bij een bezoek aan Cycle of Life, een non-profitorganisatie waar fietsen centraal staat. Deze organisatie helpt jongeren met het verbeteren van hun fysieke en mentale gezondheid en het vergroten van hun kansen op de arbeidsmarkt door te fietsen.

Cycle of Life is in 2020 opgezet om jongeren met verschillende achtergronden te leren fietsen en een fiets te onderhouden. Al gauw groeide het uit tot een organisatie waar jongeren hun zelfvertrouwen verbeterden, vriendschappen opbouwden en hun toegang tot de stad verbeterden. Cycle of Life wordt gerund door vrijwilligers.

De jongeren worden er ook gestimuleerd om ondernemend te zijn met hun fiets. William kreeg onder meer uitleg over een fiets die zo is aangepast dat deze alle benodigdheden voor een glazenwasser kan vervoeren.