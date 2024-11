William in Kaapstad voor Earthshot Prize: goed terug te zijn

De Britse prins William vindt het “goed om terug te zijn in Zuid-Afrika”, waar hij aanwezig is voor de uitreiking van de Earthshot Prize. “Wat een week hebben we voor de boeg”, aldus de 42-jarige prins van Wales in een bericht op X.

De uitreiking van de Earthshot Prize, een initiatief van William, vindt woensdag plaats. De wereldwijde milieuprijs wordt ieder jaar toegekend aan vijf winnaars voor hun bijdrage aan milieubewustzijn. De eerste uitreiking was in 2021.

William bezocht maandag een jeugdprogramma van de Earthshot Prize. Daar sprak hij met meerdere jongeren die zich inzetten voor het klimaat.