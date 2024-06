William neemt deel aan panel over zelfbedachte Earthshot Prize

De Britse prins William heeft donderdag deelgenomen aan een panel op een evenement rond de Earthshot Prize, een initiatief dat hij zelf in 2020 heeft gelanceerd. Het gesprek vond plaats in de Britse hoofdstad Londen. William sprak onder anderen met de Britse actrice Hannah Waddingham en Hannah Jones, CEO van de Earthshot Prize. Het gesprek is onderdeel van de London Climate Action Week, die nog tot en met 30 juni duurt.

De prijzen zijn bedoeld om initiatieven te steunen die zich inzetten voor het herstel van de planeet. De winnaars in vijf verschillende categorieën winnen elk 1 miljoen pond (ruim 1,1 miljoen euro).

De uitreiking van de Earthshot Prize vindt dit jaar plaats in het Zuid-Afrikaanse Kaapstad. Dat maakte de organisatie in februari bekend. De ceremonie is in november. Een datum is echter nog niet gedeeld. Het is ook nog niet bekend of William, zoals bij voorgaande edities, aanwezig zal zijn.