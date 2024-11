William roemt ‘vastberadenheid’ winnaars Tusk Conservation Awards

Prins William heeft woensdagavond de Tusk Conservation Awards uitgereikt in Londen. De prijzen worden jaarlijks uitgereikt om mensen te belonen die een positieve impact maken op het gebied van natuurbescherming in Afrika.

“Het is zoals altijd een waar genoegen om hier te zijn”, zei William in zijn toespraak. De prins van Wales roemde de “onwrikbare vastberadenheid” van de winnaars “om de Afrikaanse natuur te beschermen, zelfs in het licht van talloze uitdagingen”.

“We leven in een wereld waarin prachtige wilde dieren bestaan en ik wil dat dat zo blijft voor de generaties die na ons komen”, beklemtoonde de Britse troonopvolger. “Jullie geven ons allemaal hoop voor de toekomst van onze planeet.”

Het is de twaalfde keer dat de Tusk Conservation Awards werden uitgereikt. William is beschermheer ervan.