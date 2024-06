Wimbledon hoopvol op komst prinses Catherine

De organisatie achter Wimbledon heeft goede hoop dat prinses Catherine volgende maand het Britse tennistoernooi kan bijwonen. De All England Lawn Tennis and Croquet Club gaat er voorlopig van uit dat de echtgenote van prins William zoals gebruikelijk de prijzen kan uitreiken aan de winnaars.

“We hebben goede hoop dat de prinses van Wales de trofeeën kan uitreiken als beschermvrouwe van de club, maar haar gezondheid en herstel hebben prioriteit”, zegt voorzitter Debbie Jevans van de All England Club tegen The Telegraph. De tennisorganisatie wil Catherine, die lijdt aan kanker, zoveel mogelijk ruimte en flexibiliteit geven. Een alternatief heeft de All England Club nog niet. “Dat bekijken we pas als het nodig is”, aldus Jevans.

Catherine is sinds 2016 beschermvrouwe van de All England Lawn Tennis and Croquet Club, die het toernooi op Wimbledon organiseert. Daarvoor was Edward, de hertog van Kent, jarenlang voorzitter van de club. In die hoedanigheid reikte hij meer dan 350 trofeeën uit op Wimbledon.

De prinses van Wales verscheen eerder deze maand tijdens Trooping the Colour voor het eerst in maanden weer in het openbaar. Ze meldde toen wel dat ze het de komende maanden nog steeds rustig aan moet doen.