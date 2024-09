Zaligverklaring koning Boudewijn kan nog jaren duren

Het is nog maar de vraag of de Belgische koning Boudewijn ooit zalig wordt verklaard. Paus Franciscus zei zondag na een bezoek aan België dat hij wilde beginnen met het proces voor de zaligverklaring van de in 1993 overleden koning. In gesprek met VRT Nieuws zei kerkhistoricus Mathijs Lamberigts dat het proces lang zal duren en hij acht het zeer wel mogelijk dat er nooit iets van komt.

Allereerst wordt het hele leven van een persoon voor een zaligverklaring geëvalueerd. “Alles wordt grondig tegen het licht gehouden, van het begin tot het einde, ook de kritische kanttekeningen. Dit regel je niet in een paar jaar”, zei Lamberigts. Ook als die eerste stap in het proces met succes wordt doorlopen, is iemand nog niet zalig. Het is voor een zaligverklaring ook een vereiste dat een wonder aan iemand kan worden toegeschreven. Dat is ook de reden waarom het soms heel lang kan duren, aldus de kerkhistoricus.

Ook volgens kerkjurist Rik Torfs kan het proces lang duren, zei hij tegen persbureau Belga. Ook volgens hem is er geen garantie dat het effectief uitmondt in een zaligverklaring. Soms worden procedures stilgelegd. “Traditioneel moet er ook sprake zijn van een wonder, maar er zijn al zaligverklaringen geweest zonder.”

De paus had Boudewijn tijdens zijn bezoek aan België al geprezen. Hij sprak over de moed van de voormalige Belgische koning “om tijdelijk troonsafstand te doen om geen moorddadige wet te hoeven ondertekenen”.

Boudewijn weigerde in 1990 een abortuswet te ondertekenen. Om een constitutionele crisis te vermijden werd hij in overleg met de toenmalige regering tijdelijk ongeschikt geacht te regeren. De wet werd zonder zijn handtekening ingevoerd en vervolgens werd de vorst weer geschikt verklaard en kon hij zijn functie en werkzaamheden weer oppakken.