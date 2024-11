Zoon van prinses Mette-Marit verdacht van tweede verkrachting

Marius Borg Høiby, de oudste zoon van de Noorse prinses Mette-Marit, is verdachte in een tweede verkrachtingszaak. Dat heeft de Noorse politie woensdag gemeld volgens persbureau AFP. Er zou onderzoek in zijn woning plaatsvinden.

De zaak zou aan het licht zijn gekomen na de arrestatie van Høiby. Het zou gaan om “geslachtsgemeenschap zonder toestemming met een vrouw die zich niet kon verzetten”.

De stiefzoon van kroonprins Haakon werd maandag ook aangehouden in verband met een aanklacht van verkrachting. Volgens Noorse media ging het in deze zaak om seksueel contact zonder geslachtsgemeenschap. Wel zouden er op de telefoon van Høiby beelden van deze handelingen zijn gevonden.

In augustus werd de zoon van Mette-Marit al gearresteerd op verdenking van onder meer huiselijk geweld en bedreiging. In september werd hij aangehouden omdat hij een gebiedsverbod had overtreden.