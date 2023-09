Carl Gustaf en Silvia brengen bezoek aan provincie Västerbotten

De Zweedse koning Carl Gustaf en koningin Silvia hebben een jubileumbezoek gebracht aan de provincie Västerbotten. Dat deden zij donderdag ter gelegenheid van het feit dat Carl Gustaf dit jaar vijftig jaar op de troon zit.

Carl Gustaf en zijn vrouw Silvia bezoeken in het kader van dat jubileum alle 21 Zweedse provincies. Västerbotten is de twintigste streek waar het koningspaar op bezoek is gegaan. Carl Gustaf en Silvia brachten onder meer een bezoek aan het museum van Västerbotten. Ook lunchten zij met de gouverneur in Umeå, de hoofdstad van de provincie.

Op 15 september viert Carl Gustaf zijn vijftigjarig troonjubileum. De feestelijkheden hiervoor starten op dinsdag 12 september al, als hij een bezoek brengt aan de Rijksdag, het parlement van Zweden. Ook in de dagen daarna wordt het troonjubileum gevierd.