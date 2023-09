Carl Gustaf opgelucht dat natuurramp geen slachtoffers eiste

Koning Carl Gustaf is opgelucht dat er bij de aardverschuiving afgelopen weekeinde in het zuiden van Zweden geen dodelijke slachtoffers zijn gevallen. “Ik ben blij dat er niemand is gestorven”, zei de vorst maandag tegen Zweedse media nadat hij de verwoestingen met eigen ogen had bekeken.

Als gevolg van hevige regenval ontstond er een aardverschuiving waardoor een deel van de snelweg E6 bij Stenungsund werd verwoest. Ook een fastfoodrestaurant en een benzinestation werden getroffen. Drie mensen raakten gewond.

Carl Gustaf liet zich ter plaatse informeren over de ramp. “Als er zo’n dramatische gebeurtenis plaatsheeft, wil ik er naartoe en weten wat er is gebeurd”, zo verklaarde hij. “Er zijn godzijdank geen slachtoffers gevallen, maar dit zal lange tijd enorme gevolgen hebben voor het verkeer.”