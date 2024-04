Kroonprinses Victoria begint in najaar aan officiersopleiding

De Zweedse kroonprinses Victoria begint later dit jaar aan een speciale officiersopleiding. Dat heeft het Zweedse hof donderdag gemeld. De training is onderdeel van haar voorbereiding als toekomstig staatshoofd, schrijft het hof.

“In de herfst van 2024 zal de kroonprinses beginnen met een speciale officiersopleiding om meer inzicht te krijgen in tactiek, oorlogswetenschap en militaire strategie”, staat in de verklaring van het Zweedse koningshuis. De speciale officiersopleiding omvat zowel theoretische als praktijkelementen.

De 46-jarige Victoria heeft in het verleden al verschillende militaire trainingen gevolgd om kennis op te doen van de taken en organisatie van de Zweedse strijdkrachten. In 2003 volgde de kroonprinses bijvoorbeeld een militaire basistraining aan het Swedish Armed Forces International Centre (SWEDINT).