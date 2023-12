Noorse auteur Jon Fosse ontvangt Nobelprijs

De Noorse toneelschrijver, auteur en dichter Jon Fosse heeft zondag de Nobelprijs voor Literatuur in ontvangst genomen. In de Zweedse hoofdstad Stockholm kreeg hij de prijs uit handen van koning Carl Gustaf.

Anders Olsson, voorzitter van het Nobelcomité voor Literatuur, zei dat het werk van Fosse gaat over de moeilijkheden bij het vinden van een weg in het leven. “Jon Fosse is geen moeilijke schrijver. Hij gebruikt de eenvoudigste woorden en schrijft over ervaringen waar we ons allemaal mee kunnen identificeren: scheiding, dood en de kwetsbaarheid van liefde”, zei Olsson tijdens de prijsuitreiking.

Fosse is de eerste Noorse winnaar van de Nobelprijs voor de Literatuur sinds romanschrijver Sigrid Undset 95 jaar geleden. Na zijn eerste literaire werk Rood, Zwart uit 1983 heeft de Noor verschillende romans, dichtbundels, essaybundels en kinderboeken gepubliceerd. Veel van zijn werk wordt in de Nederlandse vertaling uitgegeven door Uitgeverij Oevers uit Zaandam.