Ook koning Carl Gustaf zou Noord-Korea hebben gefeliciteerd

Ook de Zweedse koning Carl Gustaf zou een felicitatie naar de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un hebben gestuurd. Dat meldt althans staatspersbureau KCNA. Het stalinistisch bestuurde Noord-Korea vierde afgelopen weekend het 75e jubileum van de oprichting van de staat.

Eerder feliciteerde ook de Britse koning Charles de dictator met het jubileum. “Ik stuur mijn beste wensen voor de toekomst nu de inwoners van de Democratische Volksrepubliek Korea hun nationale feestdag vieren”, luidde het bericht volgens KCNA.

“Ter ere van de verjaardag van de oprichting van de Democratische Volksrepubliek Korea breng ik mijn beste wensen over voor de toekomst en het welzijn van de inwoners van de Democratische Volksrepubliek Korea”, luidt de boodschap van Carl Gustaf volgens het staatspersbureau.

De Britse koningin Elizabeth stuurde in 2021 een bericht met vergelijkbare strekking naar het omstreden regime in Noord-Korea, berichten Britse media. Een woordvoerder van de koninklijke familie legde destijds uit dat zoiets gebruikelijk was op nationale feestdagen van landen. Noord-Korea behoort tot de meeste geïsoleerde landen in de wereld en gaat gebukt onder zware internationale sancties. Het land zorgt regelmatig voor internationale onrust door raketten te testen.