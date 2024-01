‘Respect en begrip’ bij Carl Gustaf voor beslissing Margrethe

De Zweedse koning Carl Gustaf heeft “veel respect en begrip” voor de beslissing van zijn nicht koningin Margrethe van Denemarken om de troon door te geven aan haar zoon Frederik. Dat laat het hof weten aan Zweedse media.

Margrethe sprak Carl Gustaf al eerder over haar besluit om te abdiceren. “Margrethe heeft de koning persoonlijk gesproken en geïnformeerd over haar besluit tot troonsafstand.”

Koningin Margrethe is de eerste Deense vorst die aftreedt in negenhonderd jaar. Ze maakte haar besluit tijdens haar nieuwjaarstoespraak op 31 december bekend. Ze is met bijna 52 jaar een van de langstzittende vorsten ter wereld. Ook Carl Gustaf is al meer dan 50 jaar koning.