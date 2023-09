Steun en vertrouwen van Zweedse volk belangrijk voor Carl Gustaf

In een toespraak op de Zweedse nationale televisie heeft de jubilerende koning Carl Gustaf zijn dank uitgesproken voor de steun en het vertrouwen van het Zweedse volk. Vrijdag wordt in Zweden gevierd dat Carl Gustaf vijftig jaar op de troon zit.

“De steun en het vertrouwen van jullie, het Zweedse volk, was, en is, van onschatbare waarde voor mij”, zei de vorst. “Daarvoor wil ik jullie uit het diepst van mijn hart bedanken.” Ook was er een bedankje voor zijn vrouw, koningin Silvia, zijn kinderen en zijn zuster. “Het was niet altijd even makkelijk om mijn opa als koning op te volgen, maar zij waren er altijd voor mij.”

Carl Gustaf keek terug op de bezoeken die hij het afgelopen jaar bracht aan de 21 provincies van Zweden. Wat hij zag was een natie die in de afgelopen vijftig jaar is uitgegroeid tot een belangrijk land dat op allerlei gebied een bijdrage levert aan de welvaart in de wereld.

Klimaatvraagstuk

De koning keek ook naar de toekomst. Hij noemde de komende jaren een tijd met veel uitdagingen. Zo moet er een oplossing komen voor het klimaatvraagstuk. “Het besef groeit dat we rekenschap moeten geven aan het feit dat de bronnen van onze planeet niet onuitputtelijk zijn.”

De Zweedse vorst besloot zijn speech met de wens dat hij Zweden nog lang mag dienen.