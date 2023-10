Victoria bij onthulling gedenksteen voor tot slaaf gemaakte Badin

De Zweedse kroonprinses Victoria was maandag bij de onthulling van een gedenksteen voor Adolf Ludvig Gustav Fredrik Albrecht Couschi, ook wel bekend als Gustav Badin. De man werd in 1760 als tot slaaf gemaakte man van de Deense kolonie Saint Croix naar Zweden gebracht.

Badin werkte als dienaar van koningin Louisa Ulrika en was ook haar pleegkind. Hij stierf als vrij man in 1822 en werd begraven op de Katarina-begraafplaats in Stockholm, waar ook zijn gedenksteen werd onthuld.

De gedenksteen is een initiatief van een Afro-Zweedse organisatie. Het Zweedse hof deelt op Instagram een foto van Victoria bij de steen en een schilderij van Badin. Dat werd gemaakt in opdracht van koningin Louisa Ulrika en laat Couschi zien na het winnen van een potje schaak. Het schilderij maakt deel uit van de collecties van het Nationaal Museum en hangt in het kasteel van Gripsholm.