Zweeds koningspaar bezoekt beroemde ruïnestad van Maya’s

Koning Carl Gustaf en koningin Silvia van Zweden hebben op de laatste dag van hun staatsbezoek aan Mexico een tripje gemaakt naar de ruïnestad Uxmal. Uxmal is een van de grootste en beroemdste ruïnesteden uit de Mayacultuur.

Het bezoek van het Zweedse koningspaar begon met een welkomstceremonie met muziek en dans van inheemse volkeren. Aansluitend kregen Carl Gustaf en Silvia een rondleiding en gingen zij bij een van de piramides op de foto met de gouverneur van Yucatán en zijn vrouw.

In de avond vond een bijeenkomst plaats met vertegenwoordigers van lokale en Zweedse bedrijven. Daar hield de koning ook een toespraak waarin hij terugkeek op zijn reis, waarbij hij de steden Mexico-Stad en Mérida bezocht. “Mérida staat bekend om zijn architectuur, rijke gastronomische traditie en historisch erfgoed, die we allemaal hebben mogen ervaren tijdens deze laatste dag van ons verblijf in Mexico”, zei Carl Gustaf.

Het koningspaar was sinds dinsdag in het land. Vrijdag gaan Carl Gustaf en Silvia weer terug naar Zweden.