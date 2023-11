Zweedse kroonprinses Victoria spreekt Duits parlement toe

De Zweedse kroonprinses Victoria heeft afgelopen week een officieel bezoek gebracht aan Duitsland en sprak daarbij het Duitse parlement toe. Dat blijkt uit een bericht en een video die door het Zweedse koningshuis zijn gedeeld.

Zondag bezochten Victoria en haar man Daniel Berlijn, waar ook president Frank-Walter Steinmeier aanwezig was. De dag stond in het teken van rouw voor oorlogsslachtoffers en slachtoffers van geweld. De kroonprinses legde hiervoor een bloemenkrans bij het Neue Wache-monument. Ook was er een toespraak van de Zweedse royal voor de Duitse Bondsdag, waarin zij het belang van vrijheid, democratie en mensenrechten benadrukte.

“De Duitse ervaring laat zien dat het mogelijk is om zelfs het donkerste verleden te overwinnen”, zei ze in vloeiend Duits. “Vandaag de dag is Duitsland een land waar we naar kijken vanuit Zweden als het gaat over de gedeelde taak om Europa een plek van vrede en vrijheid te laten zijn. Onze landen zijn één gemeenschap van waarden, verenigd in onze kijk op de begrippen vrijheid, democratie en mensenrechten.”

Eerder deze week bezocht de prinses Frankfurt en Wiesbaden, waar zij onder meer lid werd van de Duits-Zweedse Kamer van Koophandel.