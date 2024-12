Zweed koningshuis houdt Birgitta ‘in liefdevolle herinnering’

Het Zweedse koninklijk huis heeft zondag officieel afscheid genomen van prinses Birgitta. De zus van koning Carl Gustaf overleed vorige week op 87-jarige leeftijd.

“Prinses Birgitta Ingeborg Alice – in liefdevolle herinnering bewaard”, schrijft het koninklijk huis bij een foto van Birgitta en een foto van de bloemstukken, onder meer die van Carl Gustaf. Ze werd zondag begraven op de koninklijke begraafplaats in Haga Park, in de buurt van Stockholm.

Eerder op de dag kwam de familie bijeen in het koninklijk paleis voor de condoleance.