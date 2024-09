Zweeds koningspaar ontmoet twee nieuwe Zweedse bisschoppen

Koning Carl Gustaf en koningin Silvia van Zweden hebben zondag een hoogmis bijgewoond in de kathedraal van Uppsala, waar twee nieuwe bisschoppen werden gewijd. Op Instagram deelt het hof enkele beelden van de ceremonie.

Tijdens de mis werd Teresia Derlén gewijd tot bisschop in het bisdom Härnösand en Ulrica Fritzson tot bisschop in het bisdom Skara. Op foto’s is te zien hoe zij een mijter op hun hoofd kregen en werden ingezegend. Ook hadden zij een ontmoeting met koning Carl Gustaf en koningin Silvia.

Na afloop van de hoogmis ging het Zweedse koningspaar samen met de nieuwe bisschoppen, de aartsbisschop en andere bisschoppen en buitenlandse gasten op de foto voor de kathedraal van Uppsala.