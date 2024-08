Zweedse koning trots op polsstokhoogspringer Armand Duplantis

De Zweedse koning Carl Gustaf is “enorm trots” op polsstokhoogspringer Armand Duplantis, die maandagavond olympisch kampioen werd en zijn eigen wereldrecord verbrak. Een woordvoerder van de koning zegt tegen de Zweedse krant Expressen dat de koning het “fantastisch” vindt.

Carl Gustaf moedigde Duplantis samen met koningin Silvia aan in het stadion in Parijs. Toen hij zijn wereldrecord verbrak en over 6,25 meter sprong, juichte de koning volgens Expressen hard.

Het koningspaar feliciteerde Duplantis na afloop persoonlijk. De koning omhelsde hem.