Zweedse prins Daniel met pleister op hoofd na weghalen moedervlek

De Zweedse prins Daniel is woensdag bij een evenement verschenen met een grote pleister op zijn hoofd. De Zweedse krant Aftonbladet en andere media publiceerden hier foto’s van. Het Zweedse hof vertelde aan Aftonbladet dat Daniel een pleister droeg omdat hij een moedervlek had laten verwijderen.

“Het gaat goed met Daniel”, laat het hof verder weten. De moedervlek is niet om een ernstige reden verwijderd.

Het is niet bekend wanneer de moedervlek precies is weggehaald. Op 8 november was Daniel nog gespot zonder pleister op zijn hoofd.