Zweedse prinses Estelle viert Luciafeest

De Zweedse prinses Estelle heeft vrijdag het Luciafeest, de naamdag van Sint-Lucia, gevierd. Het Zweedse hof deelde een foto van de prinses via sociale media.

“Vrolijke Lucia-ochtend”, staat daarbij geschreven. Op de foto is Estelle te zien in een witte jurk met een kroon met kaarsjes op haar hoofd en houdt ze een mandje brood vast. Dat is geheel volgens de traditie van het Luciafeest. Dat vindt jaarlijks plaats op de ochtend van 13 december. De traditie staat in het teken van licht, hoop en vriendelijkheid. De vieringen vinden plaats in kinderdagverblijven, zorginstellingen en kerken door heel Zweden.

De foto van de 12-jarige Estelle is gemaakt door haar moeder, kroonprinses Victoria. Victoria en haar man prins Daniel hebben samen ook nog een zoon, prins Oscar.