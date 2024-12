Zweedse royals bij uitreiking Nobelprijzen in Stockholm

De Zweedse koning Carl Gustaf, koningin Silvia, kroonprinses Victoria en prins Daniel zijn dinsdag aanwezig geweest bij de uitreiking van meerdere Nobelprijzen in Stockholm. De ceremonie vond plaats in het Concertgebouw in de Zweedse hoofdstad.

In Stockholm werden dinsdag de Nobelprijzen voor Natuurkunde, Scheikunde, Fysiologie of Geneeskunde, Literatuur en Economische Wetenschappen uitgereikt. Dat werd gedaan door Carl Gustaf.

De leden van het Zweedse koninklijk huis hadden zich speciaal uitgedost voor de gelegenheid. Zowel Silvia als Victoria droeg een tiara en Carl Gustaf en Daniel verschenen strak in pak.

In de Noorse hoofdstad werd de Nobelprijs voor de Vrede dinsdag uitgereikt. Daar waren de Noorse koning Harald, koningin Sonja, kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit bij aanwezig.