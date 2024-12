Zweedse royals nodigen Nobelprijswinnaars uit voor diner

Leden van het Zweedse koninklijk huis hebben woensdagavond gedineerd met een aantal Nobelprijswinnaars. Koning Carl Gustaf en koningin Silvia nodigden de winnaars uit in het Koninklijk Paleis in de hoofdstad Stockholm.

Naast Carl Gustaf en Silvia waren ook kroonprinses Victoria, prins Daniel, prins Carl Philip en prinses Sofia aanwezig. Het Zweedse hof heeft beelden van de avond gedeeld. Daarop is te zien hoe alle royals de hand schudden van de Nobelprijswinnaars.

Dinsdagavond woonden leden van het Zweedse koningshuis al de uitreiking van meerdere Nobelprijzen bij. De ceremonie vond plaats in het concertgebouw in Stockholm. Daar reikte Carl Gustaf de Nobelprijzen uit voor Natuurkunde, Scheikunde, Fysiologie of Geneeskunde, Literatuur en Economische Wetenschappen.