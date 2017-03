MONACO – Prinses Caroline schitterde zaterdagavond op het exclusieve Rozenbal in Monaco. Ook haar zoon Pierre en dochter Charlotte waren van de partij bij het jaarlijkse evenement dat tot één van de hoogtepunten behoort op de sociale kalender in het vorstendom.

Opmerkelijk genoeg ontbraken zowel prins Albert II als zijn vrouw prinses Charlène. Eerder op de dag had het stel nog een ontmoeting met deelnemers aan het rugbytoernooi georganiseerd door het Prinses Charlène-fonds. In de avond was Charlène in Oostenrijk voor de opening van de Special Olympics Wereld Winterspelen. Waarom Albert niet op het Rozenbal kon zijn, is onbekend.

Het Bal de la Rose zamelt geld in voor de stichting van prinses Grace. Net als voorgaande jaren zorgde mode-ontwerper Karl Lagerfeld ook dit keer voor het thema. Dit jaar was dat de ‘afscheiding van Wenen’. De designer van Chanel kleed het feest aan op verzoek van zijn goede vriendin Caroline.