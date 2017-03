Een bijna tachtig jaar oud vorstelijk testament staat na het overlijden vorige week maandag van prins Richard zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg weer volop in de belangstelling. Met name media in Denemarken – Richard was een zwager van koningin Margrethe – en Duitsland zijn zeer benieuwd naar de precieze inhoud van dit in 1939 door Richards vader vorst Gustav Albrecht opgestelde document.

De familie Sayn-Wittgenstein-Berleburg doet er het zwijgen toe. Maar dat de bepalingen bijzonder zijn, blijkt uit het feit dat prins Gustav (48), Richards zoon en opvolger als hoofd van het vorstenhuis, nimmer is gehuwd. Dit om zijn erfenis niet in gevaar te brengen.

Gustav Albrecht heeft zover bekend in zijn testament zijn toekomstige kleinzoon aangewezen als erfgenaam van een deel van zijn bezittingen en daar voorwaarden aan verbonden. De details zijn niet bekendgemaakt, maar sinds jaar en dag wordt ervan uitgegaan dat het zou gaan om voorwaarden aan de huwelijkspartner van die toekomstige kleinzoon. Geheel in de geest van 1939 moest die ‘ariër’ zijn, en uiteraard van adel en bovendien protestant.

Nooit kunnen aanpassen

Gustav Albrecht (37) sneuvelde in de Tweede Wereldoorlog aan het oostfront. Hij heeft zijn testament derhalve nooit kunnen aanpassen aan de veranderde tijd. Toen in 1969 een kleinzoon werd geboren, golden de bepalingen nog steeds en kennelijk heeft noch prins Richard noch zoon prins Gustav daarin verandering kunnen brengen.

Met het overlijden van prins Richard (82) erft prins Gustav nu ook van zijn grootvader. Althans dat is de aanname. Daarna zou de bepaling die zijn keuze van huwelijkspartner beperkt, ook zijn opgeheven. Gustav woont al jaren samen met zijn Mexicaans-Zweedse niet adellijke vriendin Carina Axelsson. Met haar zou hij dan eindelijk kunnen trouwen, maar daarvoor was wel het overlijden nodig van zijn vader.