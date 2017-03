Koningin Margrethe van Denemarken heeft donderdagochtend afscheid genomen van koning Filip en koningin Mathilde. Het Belgische koningspaar had even daarvoor hun staatsbezoek officieel afgesloten door hun namen in een raam te graveren, een traditie voor bezoekers van Fredensborg Slot.

Al sinds 1841 worden gasten gevraagd een handtekening of boodschap op een ruit te zetten. Ook de namen van bijvoorbeeld koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben ergens een plekje gekregen tussen de vensters van het paleis, net als Willem-Alexanders ouders Beatrix en Claus.

Het afscheid van de Belgische gasten bleef klein. Alleen Margrethe was paraat om Filip en Mathilde uit te zwaaien. Het kroonprinselijk paar, Frederik en Mary, hadden woensdag gedag gezegd.

Vriend

Filip had tijdens het diner woensdagavond de hele Deense koninklijke familie al uitvoerig bedankt voor het gastvrije welkom. De afgelopen twee dagen waren er onder meer een forum met vertegenwoordigers van universiteiten van de twee landen en een lunch met Belgische en Deense ceo’s.

In gesprek met de Belgische pers noemde Filip kroonprins Frederik een ‘echte vriend’. De twee waren woensdag de hele dag met elkaar op pad en grepen aan het einde van de middag hun kans om samen een rondje te hardlopen.