Onderzoek: Amalia als kindernaam steeds populairder

Steeds meer Nederlanders noemen hun kind Amalia. Volgens onderzoek van webshop Made for Moments, die onder meer geboortekaartjes verkoopt, werd de naam rond de geboorte van prinses Amalia in 2003 zo’n vier tot vijf keer gegeven en ligt dat aantal nu bijna tien keer hoger. Het onderzoek vond plaats op basis van gegevens van de Nederlandse Voornamenbank van het Meertens Instituut en van de Sociale Verzekeringsbank en eigen data van Made for Moments.

Amalia was in 2003 een van de vier meisjes die de naam toebedeeld kreeg. Een jaar later waren dit er vijf. In 2005 kregen tien meisjes deze naam, maar vervolgens zakte het aantal weer. De naam zit sinds 2009 in de lift. Volgens Made for Moments was het hoogtepunt in 2023, toen 39 meisjes de naam Amalia kregen.

Volgens Made for Moments komt de toegenomen populariteit doordat de Prinses van Oranje een “meer actieve rol binnen het koningshuis” heeft gekregen. “Mensen zien haar vaker op televisie, lezen haar naam, oftewel ze komen er meer mee in contact dan voorheen. We weten uit eerdere onderzoeken dat meer aandacht leidt tot meer vernoemingen. Maar, we weten ook dat mensen niet graag vernoemen als ze een negatieve associatie hebben met de naam. Het feit dat het hier wel steeds meer gebeurt is dan ook een positieve ontwikkeling voor het koningshuis”, zegt marketeer Patricia Pauwels in een persbericht.