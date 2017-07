Koning Filip en koningin Mathilde van België hebben donderdag de jaarlijkse zomertentoonstellingen rond wetenschap en cultuur in het Koninklijk Paleis in Brussel geopend. Dat deden ze samen met staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Zuhal Demir.

De drie tentoonstellingen hebben dit jaar als thema ‘Hemel’, ‘Op je gezondheid’ en ‘Karel van Vlaanderen, Prins, Regent, Kunstenaar’. De exposities zijn vanaf zaterdag, de dag na de Belgische nationale feestdag, voor het publiek te zien en lopen door tot 3 september.

Voor het koningspaar staat donderdagavond nog het concert Preludium tot de Nationale Feestdag op het programma. Ook prinses Astrid en haar echtgenoot, prins Lorenz, zijn daarbij. Vrijdag wonen Filip en Mathilde eerst een dankdienst bij in de Sint-Michiels-en-Sint Goedelekathedraal in Brussel, ’s middags neemt de koning het defilé af op het Paleizenplein in de Belgische hoofdstad.