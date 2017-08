KOPENHAGEN – De Deense prins Henrik heeft in 2002 voor het eerst in het openbaar zijn ongenoegen laten blijken over zijn positie in het Deense koningshuis. Aanleiding was de nieuwjaarsreceptie dat jaar, waar zijn vrouw koningin Margrethe verstek moest laten gaan en kroonprins Frederik haar plaats innam. Henrik pikte het niet dat Frederik voorrang kreeg, en hij als echtgenoot derde was in de pikorde.

Prins Henrik sloeg de paleisdeuren boos achter zich dicht en vertrok naar zijn landgoed in Frankrijk. Koningin Margrethe moest zonder hem naar Amsterdam voor het huwelijk van haar petekind Willem-Alexander met Máxima Zorreguieta, waardoor de onenigheid in de Deense koninklijke familie ook meteen opviel.

Meteen na de bruiloft vlogen de leden van het koninklijk gezin naar Frankrijk, waar Henrik inmiddels tekst en uitleg had gegeven over zijn gevoelens aan een Deense journalist. Hij wenste gelijk behandeld te worden, zo liet hij weten.

Niet zeuren

Achter gesloten deuren werd de strijdbijl ogenschijnlijk begraven en niet lang daarna werd de prinsentitel van Henrik opgeschroefd tot prins-gemaal. Meer zat er niet in. Vergelijkbare koningshuizen zoals Nederland en Groot-Brittannië hadden naast de regerende koningin ook geen koning-gemaal, de titel die Henrik opeiste.

In de daarop volgende jaren schoot Henrik nog wel eens uit zijn slof, maar gevolgen voor zijn functioneren had het niet. De Denen haalden hun schouders op: Henrik moest niet zo zeuren. De afgelopen jaren echter werd de frequentie hoger en in een gesprek met Nederlandse media in februari 2015 vloog de prins ten overstaan van zijn vrouw geheel uit de bocht. Margrethe liet hem even uitrazen alvorens hem de mond te snoeren; aan het eind van het jaar maakte ze bekend dat haar man met pensioen ging en dus ook niet meer zou deelnemen aan dat soort persgesprekken.

In Denemarken circuleerden de laatste tijd berichten dat Henrik niet in de Domkerk van Roskilde – te vergelijken met de Nieuwe Kerk in Delft – begraven wilde worden, zoals sinds 2002 het voornemen was. Het hof bevestigde donderdag dat dit inderdaad zijn besluit was, al wil hij nog wel in Denemarken worden begraven en niet in zijn geboorteland Frankrijk.