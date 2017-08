CAHORS – De Deense prins Henrik is flink wat afgevallen na zijn ziekenhuisopname. De echtgenoot van koningin Margrethe werd vorige maand opgenomen met een infectie aan zijn been.

“Ik eet nog niet zo veel”, zei Henrik tegen Billed Bladet. Het viel het in royalty gespecialiseerde Deense weekblad op dat de prins, die op zijn Franse wijngoed geniet van de zomer, een paar kilo lichter is. “Ik heb nog niet zo’n eetlust.”

Henrik werd drie weken geleden geopereerd aan zijn lies en bekken, vanwege een vernauwing van de slagaders. Twee dagen na de ingreep werd hij ontslagen uit het universiteitsziekenhuis van Aarhus in Skejby.

Hoewel zijn eetlust nog niet helemaal terug is, is de 83-jarige Henrik van plan in zijn geboorteland te genieten van “lekker eten”. Dinsdag voegt koningin Margrethe zich bij haar man op zijn wijngoed in het zuiden van Frankrijk.