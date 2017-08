KLAMPENBORG – Vrijdag begon spannend voor het vijfjarige Deense prinsesje Athena. De dochter van prins Joachim en prinses Marie ging voor het eerst naar school.

Voordat ze voor het eerst naar de Sct. Joseph Søstrenes school ging, poseerde Athena met haar ouders voor hun huis in Klampenborg. De prinses leek geen zin te hebben in alle aandacht van de pers. Het kostte Joachim en Marie moeite hun dochter over te halen naar buiten te komen met haar grote, paarse schooltas op haar rug. Na een paar minuten liep Athena terug naar binnen.

Joachim stond de pers te woord en vertelde dat zijn dochter al een beetje kan schrijven. Volgens Billed Bladet zei de jongere broer van kroonprins Frederik dat Athena haar eigen naam al kan schrijven. Lezen kan zijn jongste kind nog niet, vertelde Joachim.

Athena gaat naar dezelfde school als haar oudere broer, de achtjarige prins Henrik. Joachims oudste kinderen, prins Nikolai (17) en prins Felix (15) uit zijn eerste huwelijk, zitten op de middelbare school.