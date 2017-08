Dennis Verbaas uit Lisse is maandag in het Bukit Serene paleis in het Maleisische Johor Bahru in het huwelijk getreden met prinses Aminah. Zij is de enige dochter van sultan Ibrahim van de Maleisische deelstaat Johor. Bij de plechtigheden waren onder meer haar vader, familieleden en goede vrienden aanwezig. Ook de ouders van Dennis Verbaas en zijn broer en zus woonden de ceremonie bij.

Het koninklijk persbureau meldde dat de bruidegom naar de eerste verdieping van het paleis werd geleid waar de ringceremonie werd uitgevoerd. In een speciale kamer schoof Verbaas de trouwring om de ringvinger van Aminah.

Het echtpaar betoonde vervolgens hun respect door de handen van beide ouderparen te kussen, evenals die van hun tantes en ooms in de hoofdlobby van het paleis.

In Johor Bahru, de hoofdstad van het sultanaat, zijn de straten versierd. De bevolking kon een deel van de plechtigheden volgen op grote schermen die in de stad zijn opgesteld.