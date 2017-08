JOHOR BAHRU – Sultan Hassanal Bolkiah van Brunei heeft maandagavond in het koninklijk paleis van Johor symbolisch zijn zegen gegeven aan het huwelijk van Dennis Muhammad Abdullah en prinses Aminah.

De sultan deed dat door in de Troonzaal van Istana Besar geurig water te sprenkelen over de handen van het bruidspaar. Ook sultan Ibrahim van Johor en andere familieleden gaven met het sprenkelen van water en gele rijst hun goedkeuring.

De sultan van Brunei was de hoogste gast op de bruiloft van de als Dennis Verbaas in Lisse geboren bruidegom en de enige dochter van de sultan van de Maleisische deelstaat Johor. Ook de Maleisische premier en de vicepremier van buurland Singapore waren aanwezig, naast vertegenwoordigers van de koninklijke families van Pahang, Perak en Selangor. Nederland stuurde de ambassadeur in Kuala Lumpur, Karin Mössenlechner, en haar collega in Singapore, Margriet Vonno.

Trouwgeloften

Dennis en Aminah wisselden maandagmorgen hun trouwgeloften al in een intieme ceremonie in het Istana Bukit Serene, maar de meeste aandacht in Johor ging uit naar de plechtigheden ’s avonds met 1200 genodigden in het Grote Paleis. Daar werd het bruidspaar gezegend, maakte het zijn opwachting voor de gasten en vonden ook receptie en bruiloftsdiner plaats.

Media hadden geen toegang tot de festiviteiten. Het Royal Press Office controleerde zowel beeld als tekst van het huwelijk, inclusief de beschrijving dat het in traditionele dracht geklede bruidspaar ‘vriendelijk lachend zwaaide naar de gasten’.