AMMAN – De Jordaanse koning Abdullah krijgt volgende week bezoek uit Turkije. De koning ontvangt maandag de Turkse president Recep Tayyip Erdogan, maakte het Jordaanse hof bekend.

Abdullah en Erdogan spreken onder meer over de situatie in de regio. “In het bijzonder de stand van zaken in Syrië, Irak en de Palestijnse gebieden”, lichtte een woordvoerder van de Turkse president toe.

Erdogan bezocht vorige maand ook al een aantal vorsten uit de regio vanwege de Qatar-crisis. De Turkse president hoopte vrede te kunnen stichten tussen verschillende Arabische landen. Hij sprak onder anderen de Saudische koning Salman en emir Tamim van Qatar.