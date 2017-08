KOPENHAGEN – De Deense prinses Marie heeft een kijkje in de keuken gegeven. Met het oog op de World Food Summit vertelde de echtgenote van prins Joachim over hoe zij zelf proberen zo min mogelijk voedsel te verspillen.

Joachim fotografeerde zijn echtgenote al vroeg terwijl zij in de keuken van hun woning de lunchpakketten voor hun kinderen klaarmaakte. Op de achtergrond zitten prins Henrik (8) en prinses Athena (5) aan de ontbijttafel. De twee krijgen elke dag kliekjes mee naar school. “Wij letten er thuis op dat er niets wordt verspild”, verklaarde Marie, die zich inzet tegen voedselverspilling. “Daarom bestaan de lunchpakketten van vandaag uit de restjes van het avondeten.”

Henrik en Athena kregen donderdag gepaneerde vis op hun brood. Ook troffen de twee verschillende groenten aan in hun broodtrommels. “Ik zie het als een uitdaging om te koken met wat er nog in de koelkast ligt”, schreef Marie bij een andere foto op het Instagramaccount van Samvirke, een organisatie waarmee ze samenwerkt in de strijd tegen voedselverspilling.

“Een houdbaarheidsdatum is slechts een indicatie.” De prinses wil haar kinderen meegeven dat “eten niet is om weg te gooien, maar om op te eten!”