GOTHENBURG – Het Zweedse koningspaar is zondagmiddag in het Ullevi stadion in Göteborg voor de individuele finale van het EK voor springruiters. Koning Carl Gustaf en koningin Silvia hopen op goud voor hun landgenoot Peder Fredricson, die al vanaf de eerste dag de leiding heeft in het klassement.

Het koningspaar heeft erg uitgekeken naar het EK, aldus een woordvoerder van het evenement. Vorig jaar waren ze bij het CHIO in Aken, waar Zweden toen partnerland was, en koningin Silvia opende de presentatie van de Zweedse ruitersportbond voor de wedstrijden. Eerder deze week kwam prinses Madeleine al naar Göteborg voor de opening van de titelstrijd.

Nog voor de komst van het koningspaar boekten de Nederlandse rijders zondag dubbel succes. IJsbrand Chardon won individueel goud op het onderdeel vierspannen en ook de Nederlandse ploeg pakte goud.