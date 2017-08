HILVARENBEEK – De voormalige Luxemburgse prinses Tessy heeft maandag een werkbezoek gebracht aan de Yes We Can-kliniek voor geestelijke gezondheidszorg voor jongeren in Hilvarenbeek. Tessy, die eerder dit jaar scheidde van prins Louis en daardoor haar prinsessentitel automatisch verloor, wil dezelfde bijzondere aanpak die de Nederlandse organisatie hanteert, ook introduceren in Luxemburg en Londen, zo liet ze weten op haar Instagram-account.

“Het is zo’n ongelofelijke organisatie”, zei ze zondag voorafgaand aan haar visite. “Ik had het voorrecht om met enkele jongeren te praten die het tien weken durende therapieprogramma doorlopen. Zulke sterke karakters, met hartverscheurende verhalen”, noteerde Tessy op weg naar terug naar Schiphol op Instagram bij een foto van de kliniek in Hilvarenbeek.

“We moeten aandacht besteden aan geestelijke gezondheid en verslavingen bij jonge mensen. Ik praat erover omdat ik weet dat we in ons leven allemaal wel een keer onze eigen problemen en uitdagingen hebben. En laat ik jullie nu zeggen: dat is oké. Doorbreek het taboe, en versterk je door je eigen verhaal. We zijn allemaal mensen”, aldus Tessy.

De Yes We Can-klinieken afficheren zich als gespecialiseerde Jeugd GGZ, waar jongeren volgens ‘unieke, effectieve en beproefde methodes’ worden behandeld. De klinieken bieden naar eigen zeggen “tien weken lang een intensief, intern behandelprogramma plus nazorg voor jongeren tussen de 13 en 23 jaar, en een intensief programma voor de ouders/verzorgers. Het doel van de behandeling is om jongeren en jong volwassenen uit hun zelfdestructieve ban te halen”.