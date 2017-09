Kroonprinses Mary van Denemarken is maandag in Boedapest. Daar woont de echtgenote van kroonprins Frederik in haar rol als beschermvrouw van de Europese tak van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een conferentie bij.

Mary is onder meer bij de opening waar ze ook een speech geeft. Ook heeft ze een ontmoeting met directeur-generaal van de WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus en regiodirecteur Zsuzsanna Jakab. Verder bezoekt Mary later ook presidentsvrouw Anita Herczegh op Sándor Palace, de residentie van de Hongaarse president.

Kroonprinses Mary is sinds 2005 actief voor de WHO. Sindsdien maakte ze al verschillende reizen voor de organisatie.