De dementie van prins Henrik trekt een zware wissel op de Deense koninklijke familie. Dat zei prins Joachim, de tweede zoon van Henrik en koningin Margrethe, tegen het Deense blad Her & Nu.

“Het gaat goed met mijn vader, maar het is niet makkelijk voor de familie”, zei Joachim, een van de eerste leden van de Deense koninklijke familie die zich uitlaat over de ziekte van de 83-jarige Henrik. Joachim vertelde ook dat zijn vader “hard” is geraakt. “We maken ons zorgen.”

Het Deense hof maakte begin deze maand bekend dat Henrik lijdt aan dementie. De ziekte werd afgelopen zomer geconstateerd bij de prins. Volgens de diagnose is de ziekte verder ontwikkeld dan alleen op grond van Henriks leeftijd zou mogen worden verwacht. De prins, die voor veel ophef zorgde toen hij verklaarde niet naast zijn vrouw begraven te willen worden, heeft zich nog verder uit het openbare leven teruggetrokken. Henrik ging in 2015 al met pensioen.

Volgens Joachim is de ziekte van zijn vader extra zwaar vanwege de vele aandacht voor de koninklijke familie. “In ons gezin is het niet zo dat we ons kunnen terugtrekken en dit in stilte kunnen verwerken. We moeten de ziekte van mijn vader delen met de rest van de wereld.”