Astrid bekijkt foto-expositie over mijnen

BRUSSEL – De Belgische prinses Astrid was vrijdag in Brussel aanwezig bij de opening van de fototentoonstelling Voor een wereld zonder mijnen. Naast de zus van koning Filip waren ook de Belgische minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders en zangeres Axelle Red aanwezig.

De tentoonstelling is een initiatief van het ministerie van Buitenlandse Zaken en Handicap International. De aanleiding is de twintigste verjaardag van de conventie van Ottawa over het verbod op antipersoonsmijnen.

De foto’s schetsen een beeld van de acties die België en Handicap International de afgelopen twintig jaar hebben ondernomen om antipersoonsmijnen tegen te gaan en op te ruimen. In de expositie staan de slachtoffers van mijnen centraal.

Speciaal voor de gelegenheid werd Manneken Pis ook nog in de uitrusting van een ontmijner gehesen. De openluchttentoonstelling is tot 19 oktober te bekijken op het Albertinaplein in Brussel.