BARCELONA – Niet koning Felipe VI maar koning Carlos Xavier I moet de eenheid van Spanje redden. Dat twitterden dinsdagavond de Catalaanse Carlisten na de uitzonderlijke toespraak van eerstgenoemde koning op de Spaanse televisie. “U luistert toch niet naar de zoon van de usurpator”, luidde een boodschap, waarin werd aangekondigd dat er meteen gebeld zou worden met ‘prins Carlos Xavier’.

Laatstgenoemde is de neef van koning Willem-Alexander en staat in Nederland beter bekend als prins Carlos de Bourbon de Parme, maar is voor de carlisten de rechtmatige koning van Spanje. Die mantel heeft Carlos in 2010 overgenomen van zijn vader Carlos Hugo, en die op zijn beurt van zijn eigen vader Xavier.

Prins Carlos heeft nooit afstand genomen van de carlistische traditie waarin hij is groot gebracht, al gaat hij niet zo ver zichzelf ook als koning van Spanje te afficheren. De carlisten voeren hun strijd tegen het regerende koningshuis terug tot 1827 toen koning Fernando VII de opvolgingsregels zo veranderde dat ook vrouwen op de troon konden komen bij gesprek aan mannelijke opvolgers. Dat was tegen het zere been van zijn broer Carlos en diens conservatieve aanhang, want met de geboorte van Fernando’s dochter Isabel kwam hij buitenspel te staan.

Sinds het overlijden van Fernando in 1833 hebben de getrouwen van Carlos een aantal (burger)oorlogen gevoerd om hun koningskandidaat (en daarna diens nakomelingen) op de troon te krijgen. De Spaanse dictator Francisco Franco kon in de jaren zestig en zeventig kiezen uit meerdere gegadigden voor de toen vacante troon, onder wie prins Carlos Hugo en prins Juan Carlos.

Het werd uiteindelijk Juan Carlos, maar Carlos Hugo en nu zoon Carlos Xavier hebben de aanspraken nooit helemaal opgegeven. De trouwste carlisten ook niet getuige de roep om hulp van Carlos, die zich zover bekend niet heeft uitgesproken over het Catalaanse onafhankelijkheidsreferendum.