BANGKOK – Koning Vajiralongkorn van Thailand zet woensdag bijna letterlijk de kroon op het werk van honderden ambachtslieden die sinds 13 oktober vorig jaar bijna dag en nacht bezig zijn geweest met de bouw van een speciaal crematorium voor zijn overleden vader koning Bhumibol.

De koning plaatst op het hoogste punt van de vijftig meter hoge centrale toren van het crematorium het traditionele symbool van de koninklijke macht, de parasol met negen baleinen. Daarmee is de bouw officieel klaar en kunnen op het koninklijk veld Sanam Luang de resterende steigers worden weggehaald en de laatste voorbereidingen worden getroffen voor de crematieplechtigheden die op 25 oktober beginnen en die vijf dagen duren.

Eerder dit jaar vertelde architect Kokiart Thongpud aan de Bangkok Post dat hij nog in de nacht van het overlijden van koning Bhumibol achter de tekentafel is gaan zitten om een uniek ontwerp te maken voor het koninklijk crematorium. Dat moest mooier en groter zijn dan voor alle vorige Thaise vorsten, voor wie ook steeds een eenmalig crematorium is gebouwd.

Voorgeschreven normen

Thongpud, die de hele nacht doorwerkte en een aantal schetsen indiende, was grotendeels gebonden aan voorgeschreven vormen, zoals de stijl van de busabok – een hoog gebouw met een dak met verschillende lagen. Hij legde zijn ontwerp met negen gebouwen in de busabok-stijl al een dag later voor aan onder andere prinses Sirindhorn, die kort daarna aan zijn ontwerp haar goedkeuring gaf.

Daarmee stond het gebouwencomplex er nog niet, want net zoals de Thaise tempels moest het crematorium geheel volgens de geldende deels boeddhistisch deels hindoeïstische symboliek worden versierd met houtsnijwerk, fijne beschilderingen, beeldhouwwerk en fijne doeken: allemaal met de hand gemaakt door vaklieden, die daar een jaar vorig nodig hadden.