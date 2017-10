Henrik heeft vertrouwen in Frederik

De Deense kroonprins Frederik wordt een goede koning. Daarvan is Prins Henrik overtuigd. Hij doet zijn uitspraken in een nieuw boek over Frederik.

“Frederik wordt een wijze regent met oog voor het menselijke aspect”, laat Henrik optekenen in Under bjælken, het boek dat is geschreven door journalist en schrijver Jens Andersen.

Volgens Henrik is Frederik ook een doorzetter, maar niet ten koste van alles. “Hij weet waar hij moet stoppen en bovendien kan hij zaken goed beoordelen.” De prins prijst ook de normen en waarden van de troonopvolger.

Under bjælken verschijnt woensdag. Andersen sprak met de koninklijke familie en andere mensen uit de directe omgeving van de kroonprins over Frederik.